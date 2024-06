Bei welchen Aktien ist zukünftig noch deutliches Wachstum dank KI zu erwarten? Die Experten von Goldman Sachs verraten jetzt gleich mehrere Kandidaten, die Sie sich neben Nvidia ansehen sollten – auch zwei Favoriten von Börsenlegende Warren Buffett sind dabei

Es ist weiterhin das Trendthema der Börse: Künstliche Intelligenz (KI). Spätestens, seit Ende 2022 der Chatbot ChatGPT von OpenAI der breiten Masse vorgestellt wurde, wurde uns schlagartig bewusst, wie weit wir beim Thema KI bereits sind – und dass wir dennoch erst am Anfang dieser gewaltigen Entwicklung stehen.

Dadurch ergeben sich auch für Anleger enorme Chancen. Denn Aktien, die mit KI zu tun haben, konnten entsprechend stark ansteigen – und tun es noch. KI-Gigant Nvidia etwa, der mit seinen Chips sozusagen die Infrastruktur für die Technologie bereitstellt, stieg 2023 über 200 Prozent – und liegt nun auch seit Jahresanfang wieder fast 200 Prozent im Plus.

Anleger fragen sich daher, welche Unternehmen und damit auch ihre Aktien in der Zukunft von der revolutionären Technologie weiterhin profitieren können.

Goldman Sachs erstellt Liste: Diese Aktien werden dank KI profitieren

Goldman Sachs hat sich genau dieser Frage angenommen und eine Liste mit mehreren Aktien erstellt, die dank künstlicher Intelligenz ihren Umsatz steigern werden, berichtete das Finanzportal „Seeking Alpha“.

So veröffentlichte ein Team unter der Leitung von David J. Kostin, Chefstratege für US-Aktien von Goldman Sachs, eine Liste mit. Unternehmen, die künstliche Intelligenz in ihr Geschäftsmodell, Produkte und Dienstleistungen integrieren können, um so den Umsatz dank KI zu steigern.

Folgende Aktien kamen dabei heraus:



Meta, MongoDB, Intuit, Nutanix, ServiceNow, Accenture, ACV Auctions, Adobe, Q2 Holdings, Cloudflare, Uber, Autodesk, Zscaler, Mastercard, Dynatrace, Salesforce, Apple, HubSpot, Box, Gartner, Couchbase, DigitalOcean, Yext, CarGurus, Commvault Systems, Snowflake, Fortinet, Workiva, GitLab, Squarespace, Datadog

Übrigens: Die Aktien Apple und Snowflake befinden sich auch bei Börsenlegende Warren Buffett im Portfolio. Mehr dazu lesen Sie hier

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Snowflake Inc., Nvidia.

