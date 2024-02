Cathie Wood war gestern? Nicht unbedingt, aber diese Tech-Investorin hatte 2023 großen Erfolg und für dieses Jahr eine klare Aktien-Strategie.

Die Star-Investorin Cathie Wood ist mittlerweile fast jedem Börsianer ein Begriff, zumal die Frau mit ihrem ARK Innovation ETF aktiv verwalteten ETFs im Jahr 2020 in den USA zum Durchbruch verhalf. In Deutschland sind aktive ETFs aus unterschiedlichen Gründen momentan nur ein Nischenprodukt, trotzdem kann es sich für Anleger immer mal wieder lohnen, in die Portfolios solcher Angebote reinzuschauen, um Ideen für eigene Investments zu bekommen. Dabei ist Cathie Wood gemeinsam mit einigen anderen Star-Investoren natürlich für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei Aktien-Fragen, im Tech-Bereich gab es kürzlich aber auch für eine weitere Investorin mit Erfolgsgeschichte.

Der Spear Alpha ETF von Ivana Delevska

Obwohl 2023 schon so ein gutes Jahr für Tech-Aktien war und Indizes wie der Nasdaq Composite um die 43 Prozent zulegen konnte, überrascht es dann doch, wenn ein ETF aus dem Sektor im Jahreslauf plötzlich 88 Prozent zulegt. Genau das gelang der Portfoliomanagerin Ivana Delevska mit ihrem aktiv verwalteten Spear Alpha ETF. Der Fonds konnte zudem 99 Prozent der vergleichbaren Fonds in dem Jahr schlagen, wie aus Daten von Morningstar hervorgeht. Delevska analysierte zur Auswahl der im ETF enthaltenen Werte die Fundamentaldaten der Unternehmen und wertete 120 Aktien aus, von denen sie am Ende in 28 Papiere investierte. Unter anderem war Delevska schon sehr früh bei Nvidia investiert, wie sie in einem Interview mit der Plattform Business-Insider sagte. Dementsprechend war im letzten Jahr auch das Hauptthema ihres ETFs Künstliche Intelligenz (KI). Die Investorin setzt dabei aber nicht nur auf offensichtliche Marktführer in dem Gebiet, sondern scannt ebenso speziellere Unternehmen, die von einer erhöhten KI-Nachfrage profitieren können. Und obwohl man in den Spear Alpha ETF hierzulande noch nicht investieren kann, lohnt sich ein Blick in das Portfolio der Anlage und auf welche Titel Ivana Delevska 2024 setzt.

Auf diese Aktien setzt KI-Expertin Ivana Delevska 2024

Im Interview mit Business Insider nennt Ivana Delevska drei Aktien, die für Sie 2024 viel Potenzial haben. Neben einem sehr großen Titel wie Nvidia, der in ihrem Portfolio mit fast elf Prozent den größten Anteil einnimmt, finden sich auch die Cloud-basierte Datenplattform Snowflake und der Cybersicherheits-Konzern Zscaler auf der Liste. Die Cloud-basierten Systeme von Zscaler schützen Unternehmens- und Kundendaten vor Cyberattacken. Die Aktie war 2023 um etwa 98 Prozent gestiegen und lag damit hinter den Konkurrenten Crowdstrikes mit 142 Prozent und Palo Alto Networks mit 111 Prozent, die sich auch in dem ETF befinden. Ivana Delevska geht aber davon aus, dass Zscaler hier aufholen wird: „Sie haben ein sehr einzigartiges Geschäftsmodell, das den traditionellen Ansatz der Burg und Burggraben-Netzwerksicherheit aufbricht“, sagte sie im Interview mit Business-Insider über das Cloud-basierte Sicherheitsprodukt. In dem Portfolio des ETFs befindet sich außerdem noch Hubspot mit einem Anteil von etwa vier Prozent. Dank des eigenen „Customer Relationship Managment“-System des Unternehmens raten derzeit auch eine Mehrzahl der Analysten bei der Aktie zum Kauf. Das System erleichtert dank des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz Unternehmen unter anderem die Verwaltung und Interaktion mit bestehenden oder potenziellen Kunden und deren Daten. Vielleicht können sich Anleger also von dem ein oder anderen Ivana Delevska-Investment inspirieren lassen.

Und wenn das Ihnen nicht reicht und Sie direkt mit mehreren Aktien von dem Megatrend KI profitieren möchten, dann schauen Sie sich doch den Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE an. Der Aktienkorb enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen.

