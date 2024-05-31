Unternehmensprofil

3M Co. sieht sich als ein Multi-Technologieunternehmen, das Produkte und Services für den Alltag, die Arbeitswelt wie auch für Medizin und Technik anbietet. Mit intensiver interdisziplinärer Forschung und 45 eigenen Technologieplattformen ist 3M auf beständigen technologischen Fortschritt fokussiert. Das Produktportfolio reicht von der Gesundheitsvorsorge und Sicherheitsprodukten über Büroartikel bis hin zu optischen Filmbeschichtungen für LCD-Displays und Hochleistungs-Elektronikkomponenten. Das operative Geschäft unterteilt sich in die sechs Segmente "Büro & Kommunikation", "Elektro, Elektronik, Telekommunikation", "Industrie, Handwerk, Automobil, Luftfahrt, Erneuerbare Energien & Gebäude", "Medizin und Gesundheit", "Sicherheit, Arbeit, Personen & Verkehr" wie auch "Werbung & Design". Zu den Handelsmarken zählen bekannte Namen wie Filtrete Filters, Post-it sowie Scotch.

Offizielle Webseite: https://www.mmm.com