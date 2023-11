Bayer-Aktie vs. 3M-Aktie – Welcher Turnaround-Titel hat jetzt mehr Potenzial?

Bayer als auch 3M sind zwei sehr ähnliche Mischkonzerne, die in der Krise stecken. Doch welches Unternehmen steht jetzt eigentlich besser da? Und wo lohnt sich ein Kauf der Aktie in der Hoffnung auf einen Turnaround?

Seit mehr als fünf Jahren befinden sich die Mischkonzerne Bayer und 3M in der Krise und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Während 3M durch Prozesse kurz am Rand der Insolvenz stand, hat Bayer sich Ärger mit Monsanto eingekauft als auch gleichzeitig seine Effizienz einschlafen lassen. Doch welches der beiden Unternehmen steht nach fünf Jahren Krise besser da? Und wo lohnt es sich mehr auf einen Turnaround zu spekulieren?

Wie viel Potenzial hat die Bayer-Aktie für einen Turnaround?

Werfen wir dazu zunächst einen Blick auf den DAX-Konzern Bayer. Dieser hat sich vor einigen Jahren mit Monsanto eine ganze Klagewelle eingekauft, während gleichzeitig das operative Geschäft immer fetter und träger geworden zu sein scheint. Zudem leiden die großen Sparten des Konzerns aktuell massiv unter Nachfrageproblemen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat man deshalb ein neues Management eingesetzt, die neue Effizienzmaßnahmen etabliert haben. Außerdem will Bayer weiter einsparen, aber gerade im Pharma-Bereich seine Investitionen erhöhen.

Wie viel Potenzial hat die 3M-Aktie für einen Turnaround?

Beim amerikanischen Konzern 3M hingegen sind in diesem Jahr die Prozesse und die Angst der Anleger vorerst zu einem Ende gekommen. So einigte man sich mit den Klägern vergleichsweise kostengünstig sowohl im Chemikalien als auch im Ohrstöpsel Prozess.

Trotzdem ist es immer noch das operative Geschäft des Konzerns, welches hinterherhinkt und das trotz eines massiven Patentportfolios bisher nicht in der Lage war die Inflation an Kunden weiterzugeben. Dadurch steht obendrein der Status von 3M als Dividendenkönig infrage, denn durch die hohen Vergleichszahlungen mehrt sich die Angst der Anleger vor einem Ausfall der Zahlung, wen das operative Ergebnis nicht wachsen kann.

Bayer-Aktie vs. 3M-Aktie – Welcher Turnaround-Titel hat jetzt mehr Potenzial?

Trotzdem dürfte eine Anlage in 3M unter dem Strich mehr Potenzial für viele Anleger bieten. Denn während der Turnaround-Titel Licht am Ende des Tunnels durch ein Ende der Prozesse sieht, steckt Bayer noch mittendrin und verliert inzwischen auch wieder in den Glyphosat/Roundup-Klagen. Gleichzeitig haben beide Konzerne ähnlich große operative Probleme, wobei die bei Bayer mit dem Auslaufen vieler Patente im Pharma-Bereich in den kommenden Jahren noch größer sind.

Dementsprechend steht nach fünf Jahren der Krise 3M inzwischen deutlich besser da als Bayer und die Aktie könnte sich für eine Turnaround-Spekulation mehr lohnen. Allerdings sollten Anleger gewarnt sein: mit beiden Werten geht man ein hohes Risiko ein und rein rechnerisch ist eine Dividendenkürzung sowohl bei 3M als auch bei Bayer notwendig, wenn sich operativ nicht bald einiges tut.

