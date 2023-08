Eine überraschende Nachricht für diese Top-Dividendenaktie mit KGV 11 und 6 Prozent Ausschüttungsrendite könnte jetzt alles verändern. Zeit für Anleger hier zuzuschlagen?

Seit Jahren steckt der Dividendenaristokrat 3M in der Krise, was nicht zuletzt an der Angst der Investoren vor einem Prozess rund um Ohrstöpsel liegt. Dieser ist nämlich zeitweise zum größten Zivilgerichtsprozess in der Geschichte Amerikas angewachsen und einige Marktbeobachter vermuteten sogar den Untergang des gesamten 3M Konzerns.

Allerdings hat diese Nachricht, welche am Sonntagabend bekannt wurde, alles verändert:

Top-Nachrichten für diese Aktie mit 6 Prozent Dividendenrendite und KGV 11

Denn der US-Mischkonzern 3M könnte im Streit um angeblich mangelhafte Ohrstöpsel für das Militär der Vereinigten Staaten glimpflicher davonkommen als von einigen Experten befürchtet. Das Unternehmen habe sich vorläufig bereiterklärt, zur Beilegung von über 300 000 Klagen mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Vereinbarung vertraute Personen.

Einige Analysten hatten die Kosten einer Beilegung zuletzt auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ein 3M-Sprecher sagte allerdings der Agentur, man kommentiere keine Gerüchte und Spekulationen.

Sollte diese Nachricht jedoch bestätigt werden, so wäre dies definitiv ein großer Erfolg für den Konzern, welcher im Verlaufe des Jahres schon andere Prozesse erfolgreich durch Vergleiche aus der Welt schaffen konnte.

Zeit bei dieser Aktie mit 6 Prozent Dividendenrendite einzusteigen?

Denn schon seit Jahren wird 3M aufgrund der Prozesse und der damit verbundenen Risiken immer niedriger bewertet und landete kürzlich mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 6 Prozent schon auf einem historisch hohen Niveau.

Jetzt scheint aber allmählich eine Erholung im Raum zu stehen, bedenkt man die beigelegten Prozesse und künftige Kurstreiber wie das geplante Spin-Off der Healthcare-Sparte von 3M.

Zwar bleibt die Aktie weiterhin mit einigen Risiken, wie einer schwierigen Bilanz behaftet, doch unter dem Strich geht es fundamental wieder nach oben. Etwas risikobereitere Investoren können sich daher den stark ausschüttenden Dividendenaristokraten sichern.

Mit Material von dpa-afx

