Auf der Suche nach mehr Stabilität im Depot? Diese sieben Aktien gehören in schweren Phasen in das Allwetterportfolio, da sie stabile Gewinn auch in Zeiten von Rezession und Inflation versprechen.

Die aktuelle Lage an der Börse ist nicht gerade berauschend, weshalb viele Anleger auf der Suche nach Stabilität im Portfolio sind. Dabei stößt man schnell auf das bekannte Allwetterportfolio von Ray Dalio, das sich in der Vergangenheit in jeder Marktphase behaupten konnte.

Ein Allwetterportfolio in schwierigen Phasen

Um sich auch ein solches Depotkonstrukt aufbauen zu können, hat das Anlegermagazin Barrons nun sieben Aktien identifiziert, die in jeder Marktlage stabile Erträge liefern und somit auch in schwierigen Phasen Stabilität bieten.

Zusammen mit dem Wolfe Research Chief Investment Strategen Chris Senyek hat das Magazin nun unter Tausenden Aktien diejenigen identifiziert, die folgende Kriterien erfüllt haben:

- Die Unternehmen haben in den vorherigen Quartalen bei Umsatz- und Gewinnschätzungen die Erwartungen übertreffen können.

- Infolge der Nachrichten zogen die Aktien auch an.

- Die Konzerne müssen aus einer defensiven Branche (Energie. Basiskonsum etc.) kommen.

- Eine Free-Chasflow-Rendite von vier Prozent oder mehr haben (Bewertungsmetrik).

7 Aktien für das Allwetterportfolio in schwierigen Phasen

Durch die zugegebenermaßen sehr detaillierten Angaben wurden am Ende aus einigen 1000 Aktien, die in das Screening einbezogen wurden, die folgenden sieben Titel, die Barrons für das Allwetterportfolio in schwierigen Phasen empfiehlt:

F5

Coca-Cola

Procter & Gamble

3M

General Electric

UnitedHealth

Clorox

Doch während einige Titel wie eine Coca-Cola oder eine Procter & Gamble in schweren Zeiten fast schon zu den No-Brainern gehören, überrascht die Auswahl von Titel wie einer 3M oder Clorox. Beide Unternehmen befinden sich nämlich in einem kritischen Turnaround mit zusätzlichen Rechtsrisiken bei 3M.

Alle anderen Werte hingegen kann man sich aber ruhigen Gewissens genauer anschauen. Gerade etwa United Health mit seiner Preissetzungsmacht im Versicherungsbereich oder die bereits angesprochene Procter & Gamble (die sich auch im Allwetterportfolio von Ray Dalio befindet) können Stabilität in das Portfolio von Anlegern bringen.

