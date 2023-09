Ständig bietet sich an der Börse die Chance ein Schnäppchen zu machen: Anleger müssen nur zuschlagen. Diese drei Schnäppchenaktien sollten Sie sich deshalb noch im September sichern.

Wer günstig kaufen will, der muss sich meist sputen, denn Irrationalitäten am Markt halten selten lange an und einige Aktien sind nur in kurzen Momenten günstig zu haben. Deswegen sollten Anleger immer auf der Lauer nach einigen guten Gelegenheiten liegen. Auch im September scheint es diese wieder zu geben.

Primär diese drei Titel stechen dabei heraus, bei denen sich jetzt eine interessante Gelegenheit bieten könnte:

3M (KGV 11,1 / Dividendenrendite 6,6 Prozent)

Erster Wert ist dabei die Aktie von 3M. Der Mischkonzern ist seit 2017 durch verschiedene Gerichtsprozesse in die Bredouille geraten und einige glaubten schon an das Ende des Unternehmens.

Allerdings scheinen die Vergleiche für die Klagen nun wesentlich geringer auszufallen als bisher erwartet und der Druck weicht auch zunehmend von dem Konzern. Hier könnte es also folglich eine Chance auf eine kräftige Erholung geben.

American Tower (KCF 18,2 / Dividendenrendite 3,5 Prozent)

Ebenfalls eine spannende Aktie ist der REIT American Tower. Dieser betreibt weltweit Telefon- und Internetmasten, welche der Verbindung dienen. Das Geld erhält American Tower dann von den Betreibern der Mobilfunkangebote.

Im Zuge der Abwertung von Immobilientiteln und entsprechender Zinserhöhungen hat es den Titel anschließend hart erwischt. Mit Blick auf ein baldiges Ende der Zinsanhebungen könnte aber auch hier eine Erholung stattfinden.

Bayer (KGV 33,3 / Dividendenrendite 4,8 Prozent)

Ein Kandidat für eine etwas längere Spekulation wäre dagegen der Agrar- und Chemiekonzern Bayer. Dieser steckt gerade in einigen Problemen und bekommt Druck von aktivistischen Investoren.

Genau hier könnte aber die Chance liegen, da letztere eine Aufspaltung des Konzerns fordern. Sollte man mit dieser Forderung erfolgreich sein, so könnten hier definitiv Werte gehoben werden.

