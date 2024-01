Der amerikanische Mischkonzern 3M hat heute seine Büchergeöffnet und die Unternehmensergebnisse zum vierten Quartal vorgelegt – das sollten Anleger wissen

Die Zahlen des amerikanischen Mischkonzerns sind nun da und zeigen ein gemischtes Bild. Der Quartalsumsatz in Höhe von 7,7 Milliarden Dollar traf die Schätzungen der Analysten. Besser als erwartet war das bereinigte Ergebnis je Aktie, hier standen 2,42 Dollar zu Buche und damit gut 0,11 Dollar mehr als Analysten erwartet hatten.

Der Ausblick für das laufende Jahr enttäuscht hingegen und lässt die Aktie mehr als sechs Prozent abstürzen. Für das laufende Jahr erwartet 3M lediglich Umsatzzuwächse in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent. Beim Gewinn je Aktie rechnet der Konzern zwischen 9,35 und 9,75 Dollar. Damit war der US-Konzern unter den Schätzungen der Analysten, diese hatten mit 9,81 Dollar gerechnet.

Starker Dividendenzahler

Seit mittlerweile 66 Jahren steigert der Mischkonzern kontinuierlich die Dividendenzahlungen. Dabei sind diese in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich knapp 6,50 Prozent gesteigert worden.



Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Der US-Konzern hat seit geraumer Zeit mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen. So hat 3M Ende August letzten Jahres einem Vergleich wegen mangelhafter Ohrstöpsel in Höhe von sechs Milliarden Dollar zugestimmt, die in den Zahlen zum dritten Quartal auch dementsprechend verbucht worden sind. Sollte es hierzu keine belastenden Nachrichten geben, sollte die jährliche Dividendenzahlung zum 67. Mal gesteigert werden. Bei der heutigen Verkündung der Quartalszahlen wurde zur Dividende allerdings nichts gesagt. Die überwiegende Mehrheit der Analysten ist zur Aktie eher skeptisch eingestellt und beurteilen das Unternehmen mit „Halten“.



Fazit Das charttechnische Bild hat sich zuletzt aufgehellt, dabei wurde Anfang Dezember mit Überschreiten der 200-Tage-Linie ein Kaufsignal ausgelöst. Allerdings wartet bei knapp über 100 Euro ein starker Widerstand. Sollte dieser überwunden werden, könnte der Kurs weiter gegen Norden steigen.



