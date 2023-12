Unternehmensprofil

Die ad pepper media International NV führt Werbekampagnen in elektronischen Medien durch und bietet Media-Agenturen, Werbetreibenden und Websites-Lösungen in den Bereichen Display-, Perfomance-, eMail-Marketing und Ad-Serving an. So wird nahezu die gesamte Palette der Online-Werbung abgedeckt. Zu den Produkten zählen iLead (Interessentengewinnung), Click-Generierung (Marketinglösung), mailpepper (Werbebotschaften), iSense (semantisches Advertising) und Emediate (Technologielösungen). Mit Webgains betreibt ad pepper das laut eigenen Angaben am schnellsten wachsende Affiliate-Netzwerk in Europa. Mit ad agents ist der Konzern im Suchmaschinen-Marketing und -optimierung aktiv. Das operative Geschäft der ad pepper gliedert sich in die Segmente "ad pepper Media" (Kerngeschäft), "Webgains" und "ad agents". Der Konzern verfügt über mehr als zehn Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern und den USA. Für internationale Werbekunden werden Kampagnen in mehr als 50 Ländern abgewickelt.

Offizielle Webseite: www.adpeppergroup.com