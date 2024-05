Unternehmensprofil

Advantest bezeichnet sich selbst als den weltweit führenden Anbieter von Prüf- und Messverfahren. Die Gruppe verfügt über sechs Geschäftsbereiche. "Halbleiter- und Komponententestsysteme" werden verwendet, um die Qualität von Halbleitergeräten, die in Smartphones, PCs, Autos und anderen vertrauten elektronischen Produkten genutzt werden, zu gewährleisten. "Mechatronische Systeme" werden in der Halbleiterentwicklung und Verarbeitung, einschließlich Lithographieanlagen und Wafer-Testsysteme, verwendet. "Factory Automation" Testprozeduren verbessern Halbleiterherstellungseffizienz durch automatisches Laden von Geräten in das Testsystem, die dann mit geordnet und sortiert werden. "Geräteschnittstellen" sind Produkte, die das Gerät mit der Tester-Schnittstelle verbinden, so dass die Funktionen des Gerätes getestet werden können. "Nanotechnology" bietet Elektronenstrahl-Lithographiesysteme, die nanoskalige Schaltungsstrukturen, Nanoimprint Vorlagen und andere Substrate sowie Messsysteme auf Halbleiterwafern ätzen. "Services, Support und andere" runden das Angebot ab.

Offizielle Webseite: www.advantest.co.jp