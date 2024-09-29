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Adtran Networks

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WKN 510300
ISIN DE0005103006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - - 438.085.000,00 613.671.000,00 712.114.000,00
    Nettogewinn () - - -62.701.000,00 -14.514.000,00 18.132.000,00
    Gewinn/Aktie - - -1,20 -0,28 0,35
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 114,44 - - - 62,46
    KUV 2,09 2,00 2,36 1,69 1,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Adtran Networks SE (zuvor ADVA Optical Networking SE) konzentriert sich auf die softwaregesteuerte Optical-Ethernet-Übertragungstechnik, mit der moderne Hochgeschwindigkeitsnetze kostengünstig und intelligent betrieben werden können. Nach eigenen Angaben verbindet Adtran Networks in seinen FSP-Produkten (Fiber Service Platform) die Stärken der optischen Speicher-/Transportmedien (Glasfaserkabel) und der Ethernet-Übertragungstechnik. Adtran Networks ist weltweiter Marktführer bei der optischen Übertragungstechnik zur Rechenzentrumskopplung und eine der ersten Adressen bei Ethernet-Zugangslösungen und der Netzsynchronisationstechnik. Seit 1994 wurden die Lösungen von Adtran Networks weltweit von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen eingesetzt. Nach der Übernahme der Aktienmehrheit durch die Adtran Holdings, Inc. hat die ao. HV vom Ende November 2022 dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zugestimmt.

    Offizielle Webseite: https://www.adva.com

    Aktionärsverteilung