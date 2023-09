Ageas Holding S.A.

Unternehmensprofil

AGEAS SA/NV ist eine international ausgerichtete Versicherungsgesellschaft, die auf eine 190-jährige Geschichte blickt und die aus der Fortis NV hervorging. Die Gesellschaft zählt in Europa zu den 20 größten Versicherern und konzentriert sich mit Europa und Asien auf die weltweit größten Versicherungsmärkte. Das operative Geschäft ist in die vier Regionalbereiche Belgien, Großbritannien, Kontinental-Europa und Asien gegliedert. AGEAS agiert über 100%-ige Tochterfirmen wie auch über Partnerschaften mit Finanzinstituten und Schlüsseldistributoren am Markt. In Belgien ist AGEAS Marktführer bei Lebensversicherungen und Betriebsrenten sowie im Nicht-Lebensbereich. In Großbritannien ist die Gesellschaft zweitgrößter Anbieter von privaten Autoversicherungen.

Offizielle Webseite: www.ageas.com