Die Ahlers AG gehört zu den größten europäischen Männermode-Herstellern und bewegt sich damit in einem Markt, der sich seit Langem in einer Phase der Strukturbereinigung befindet. Das Produktportfolio teilt sich in die drei Segmente "Premium Brands", "Jeans, Casual & Workwear" und "Sonstiges". Zu den vertriebenen Marken zählen im Premium Bereich Pierre Cardin, Otto Kern und Baldessarini und im Segment "Jeans, Casual & Workware" Pioneer, Pionier und Jupiter. Ahlers ist ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation und verfügt in Europa über ein flächendeckendes Vertriebsnetz. Am 24. April 2023 hat der Vorstand entschieden, für die Ahlers AG sowie für die Tochtergesellschaft Ahlers P.C. GmbH sowie sechs weitere Gruppengesellschaften Insolvenzanträge wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Weitere Tochterfirmen, insbesondere die aus dem Ausland, waren nicht von dieser Antragsstellung betroffen.

Offizielle Webseite: www.ahlers-ag.com