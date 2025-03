Unternehmensprofil

Amcor ist ein weltweit führendes Unternehmen in verantwortlichen Verpackungslösungen und bietet eine breite Palette von starren und flexiblen Verpackungsprodukten. Flexibles ist einer der größten Anbieter von flexiblen Verpackungen und Faltschachteln weltweit. Es verfügt über drei operative Geschäftsbereiche, die jeweils die Herstellung von flexiblen und Folienverpackungen für ihre jeweiligen Branchen betreibt, nämlich Flexibles Europe & Americas, Flexibles Asia Pacific und Global Tobacco Packaging. Rigid Plastics ist einer der weltweit größten Hersteller von Polyethylen -Terephthalat (PET) Verpackungen sowie Behältern aus anderen Kunststoffen. Produkte und Lösungen werden in der Lebensmittel-, Getränke-, Gesundheits-, Haushalts- und Körperpflege und in der Tabakverpackungsindustrie verwendet .

Offizielle Webseite: www.amcor.com