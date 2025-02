Unternehmensprofil

APA-Gruppe betreibt ein Gastransportgeschäft mit Beteiligungen in der Energieinfrastruktur auf dem Festland von Australien. Die Gruppe besitzt und / oder betreibt mehr als 15.000 km Erdgasleitungen, Gasspeicher und einen Windpark. In Australien ist APA der größte Transporteur von Erdgas und liefert durch seine Infrastruktur etwa die Hälfte des australischen jährlichen Gasverbrauchs. Die Gruppe hat auch Investitionen in anderen Energieinfrastrukturen durch Minderheitsbeteiligung an Unternehmen, einschließlich der Ethane Pipeline Income Fund, Energy Infrastructure Investments, EII2 und GDI ( EII ), der das Allgas Gas Network gehört.

Offizielle Webseite: http://www.apa.com.au