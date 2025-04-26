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Applied Materials

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WKN 865177
ISIN US0382221051
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 43,26 33,49 28,37 27,18 26,52
    Nettogewinn (Mrd) 13,42 9,79 7,00 7,18 6,86
    Gewinn/Aktie 17,46 13,13 8,71 8,68 8,16
    Dividende/Aktie 2,17 1,96 1,78 1,52 1,22
    Rendite (%) 0,43 0,39 0,78 0,81 0,93
    KGV 30,03 41,36 26,26 21,49 16,09
    KUV 9,29 12,08 6,42 5,66 4,12

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Applied Materials, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Fertigungsanlagen und Software für die Halbleiter- und Display-Industrie sowie für verwandte Branchen. Das Segment Halbleitersysteme von Applied entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Fertigungsanlagen für die Herstellung von integrierten Schaltungen. Das Segment Applied Global Services entwickelt und vermarktet integrierte Lösungen, mit denen die Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken optimiert werden können. Das Segment Display and Adjacent Markets umfasst Produkte zur Herstellung von Flüssigkristallanzeigen (LCDs), organischen Leuchtdioden (OLEDs) sowie weitere Displaytechnologien für Fernseher, Monitore, Laptops, PCs, Tablets, Smartphones und andere verbraucherorientierte Geräte. Gegründet wurde das Unternehmen 1967, der Börsengang erfolgte 1972.

    Offizielle Webseite: https://www.appliedmaterials.com

    Aktionärsverteilung