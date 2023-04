Dieser Jefferies-Analyst hat die höchste Erfolgsrate von über 8000 Analysten – und sieht bei dieser Halbleiteraktie Kurschancen von über 20 Prozent. Sollten Sie jetzt zuschlagen?

Das will schon etwas heißen: Das Finanzportal TipRanks kürt Mark Lipacis von Jefferies derzeit als den besten Wall Street Analysten. Von rund 8376 Analysten schafft es der Top-Experte auf Platz eins. Seine Erfolgsrate: 74 Prozent! Sein Schwerpunkt: Tech. Wir haben uns das Profil des Analysten genauer angesehen und unter die Lupe genommen, bei welchen Aktien Lipacis derzeit besonders hohe Chancen sieht.

Dabei fällt auf: Lipacis scheint äußerst viel von der Halbleiterbranche zu halten, da sich hier besonders viele Aktien auf seiner Buy-List finden. Ein prominenter Name ist dabei gleich ins Auge gesprungen: Applied Materials.





Über 20 Prozent Kurschance bei Halberleiter-Aktie Applied Materials

Applied Materials ist in der Halbleiterbranche niemand Unbekanntes: Mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden Dollar gilt der Konzern als einer der führenden Hersteller von Anlagen für die Halbleiter-Branche. Heißt: Applied Materials ist eines der ersten Glieder einer Kette, die für unsere moderne digitale Welt unabdingbar ist. Halbleiter sind nämlich das Herz eines jeden digitalen Geräts und sind beim zunehmenden Fortschritt von Technologien wie etwa künstliche Intelligenz, autonome Autos, 5G, von immenser Bedeutung.

Mark Lipacis gab im Februar die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Dollar heraus. Das wäre beim aktuellen Kurs von 114 Dollar eine Kurschance von fast 23 Prozent. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren 130 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn bereits 13 Prozent. Vergangenes Jahr lief es dafür nicht ganz so rund: Die Aktie verlor fast 40 Prozent. Das Halbleitergeschäft ist sehr zyklisch. So ließ die Nachfrage etwa 2019 nach, da der Smartphone-Markt schwächelte und es ein zu hohes Angebot an Chips gab. Zu Zeiten der Pandemie 2020 und 2021 hingegen, als viele Leute von zuhause aus arbeiteten und sich die Verlagerung in die Cloud nur noch mehr verstärkte sowie immer mehr 5G-Geräte auf den Markt kamen, stieg die Nachfrage. Das Angebot war jedoch knapp, weswegen die Unternehmen der Halbleiter-Branche über eine gewisse Preismacht verfügten.

Sollten Sie diese Halbleiter-Aktie jetzt kaufen?

2022 überstieg das Angebot dann jedoch wieder die Nachfrage. Durch die Inflation und steigende Zinsen lies beispielsweise auch die Nachfrage von Kunden nach PCs nach und für Tech-Werte war das makroökonomische Umfeld insgesamt schwierig. Dennoch konnte Applied Materials im ersten Quartal, das am 29. Januar 2023 endete, ein Plus beim Umsatz um sieben Prozent auf 6,74 Milliarden Dollar sowie ebenfalls ein Plus von sieben Prozent beim Non-GAAP Gewinn je Aktie auf 2,03 Dollar erzielen.

Mitte März gab das Unternehmen außerdem bekannt, die Bardividende um 23,1 Prozent zu erhöhen und genehmigte einen Aktienrückkauf in Höhe von zehn Milliarden Dollar. „Die Dividendenerhöhung, unsere größte seit fünf Jahren, und die neue Genehmigung zum Aktienrückkauf spiegeln unsere positive langfristige Einschätzung des Halbleitermarkts und unser Vertrauen in die übergroßen Wachstumschancen von Applied wider, die von unserer Technologieführerschaft, unserem breiten Portfolio differenzierter Produkte und unserem starken Kunden angetrieben werden Engagements“, hieß es vom CEO Gary Dickerson in einer Ankündigung dazu.

Insgesamt bleiben Halbleiter für unsere digitale Welt unabdingbar – Applied Materials als ein führender Anbieter und eines der ersten Glieder in der Herstellungskette ist daher ein wichtiger Spieler, der langfristig profitieren sollte.

