Einstiegschancen bei Nvidia & Co. verpasst? Kein Problem: Der beste Analyst der Welt sieht für diese Tech-Aktie in den kommenden zwölf Monaten eine zweistellige Kurschance

Der beste Analyst der Welt zu sein – das will schon etwas heißen. Doch tatsächlich hat es Mark Lipacis geschafft: Der Analyst von Jefferies, der seinen Schwerpunkt auf das Thema Tech hat, ist der beste von über 8600 Wall Street Analysten, die das Finanzportal „TipRanks“ regelmäßig bewertet. Seine Erfolgsrate: 71 Prozent.

Und ein Blick auf seine aktuellen Kaufempfehlungen zeigt: Darunter befindet sich ein Unternehmen, das wie Nvidia vom KI-Aufschwung profitieren wird. Und: Mark Lipacis sieht dafür zweistellige Wachstumschancen.

Zweistelliges Wachstum für diese Tech-Aktie laut dem besten Analysten

Dabei handelt es sich um das Halbleiterunternehmen Applied Materials. Lipacis steckt das Kursziel hier bei aktuell 180 Dollar – das entspricht einer Kurschance von 16 Prozent. Auch, wenn Ihnen der Name Applied Materials zunächst vielleicht nicht unbedingt etwas sagt – so haben Sie heute bestimmt schon damit zu tun gehabt. Denn Halbleiter sind das Herz und Hirn eines jeden digitalen Geräts. Ohne sie gäbe es unsere digitale Welt wie wir sie kennen mit all den Fortschritten nicht. Und Applied Materials stellt jene Geräte, Dienstleistungen und Software her, die man für die Herstellung dieser Halbleiter benötigt. Laut eigener Aussage werden fast alle neuen Chips und fortschrittlichen Displays weltweit mit den Lösungen von Applied Materials hergestellt.

Applied Materials befindet sich in einer goldenen Branche: Denn laut Fortune Business Insights soll der Markt für Halbleiter bis 2029 jedes Jahr noch über zwölf Prozent wachsen. Gerade bei den vorherrschenden Technologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und mehr sind funktionierende Halbleiter unabdingbar. Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 50 Prozent im Plus. Zuletzt gab es im November einen Rückschlag, da bekannt wurde, dass das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen den Halbleiter-Ausrüster einleitete. Der Grund liegt in einer möglichen Umgehung von Exportbeschränkungen nach China beim Chiphersteller SMIC. Applied Materials gab jedoch bekannt, mit den Regierungsbeamten zusammenzuarbeiten und „sich weiterhin der Einhaltung globaler Gesetze, einschließlich Exportkontrollen und Handelsbestimmungen, verpflichtet“.

Die Analysten scheinen überzeugt: Der Konsens empfiehlt mehrheitlich den Kauf. Zwar erwartet er für das lauende Geschäftsjahr leichte Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn, dies soll sich im Geschäftsjahr 2025 dann aber wieder ändern.

