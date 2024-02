Eine schwankende Nachfrage nach Chips hat viele Halbleiter-Unternehmen wie Infineon zuletzt belastet. Jetzt ging es für viele Aktien aus dem Bereich aber wieder nach oben. Das steckt dahinter.

Es braucht manchmal nicht viel, um einer ganzen Branche Auftrieb zu verleihen. Als der Halbleiter-Hersteller Applied Materials zuletzt für das zweite Quartal einen Umsatz über der durchschnittlichen Analysteneinschätzung prognostizierte, zog nicht nur der Kurs der Amerikaner zwischenzeitlich um mehr als zwölf Prozent an, sondern auch andere Wettbewerber konnten sich über steigende Kurse freuen. Die Aktie von Infineon, die im Februar aufgrund des schwachen Halbleitermarktumfeldes ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr senken mussten, stieg am Freitag um etwa ein Prozent. Schon am Vortag gehörte das Wertpapier mit einem Plus von 1,77 Prozent zu den DAX-Gewinnern. Für die Aktien des Chipindustrieausrüsters Aixtron und die des Herstellers von Halbleiterwafern Siltronic geht es zwischenzeitlich um 3,32 und 1,05 Prozent nach oben. Im SDAX war der Kurs der Elmos-Aktie bereits am Donnerstag um neun Prozent nach oben geschossen.

Bei diesen positiven Aussichten kann es für Anleger auch Sinn machen, etwas breiter in die Halbleiter-Industrie zu investieren. Das geht unter anderem mit dem von der BÖRSE ONLINE-Redaktion entwickelte Chip Power Index. Der Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der globalen Wachstumsbranche.





Darum machen Halbleiter jetzt wieder Hoffnung

Die Zahlen von Applied Materials signalisieren dabei dem Markt, dass Chiphersteller weiter viel in ihre Produktionskapazitäten investieren, was Hoffnung auf eine Belebung der Branche macht. Bereiche wie Speicherchips litten 2023 unter größeren Bestandskorrekturen bei Chipherstellern und deren Kunden, die ihre Lager abbauten. Auch die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen ging zurück. Dafür profitieren einige Unternehmen aber schon länger von einer starken Nachfrage nach Prozessoren für Anwendungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Anleger, die sich für die Aktien von Infineon interessieren, könnten jetzt einen günstigen Einstiegszeitpunkt erwischen oder beobachten, ob sich der Erholungskurs fortsetzt. Analysten sehen bei der Aktie durchschnittlich noch ein mögliches Kurswachstum von 33 Prozent und raten mehrheitlich zum Kauf. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf.

Mit Material von dpa-AFX

