Unternehmensprofil

Die Archer Daniels Midland (ADM) Company ist mit der Weiterverarbeitung von agrarwirtschaftlichen Gütern befasst und in seinen Geschäftsfeldern weltweit führend. ADM verarbeitet Produkte wie Getreide, Ölsaaten, Weizen und Kakao und stellt daraus Nahrungszusätze und Tierfutter sowie Biokraftstoffe und Chemikalien her. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in die drei berichtspflichtigen Segmente "Ag Services and Oilseeds", "Carbohydrate Solutions" und "Ernährung" organisiert. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 100jährige Geschichte zurück und ist in mehr als 60 Ländern weltweit vertreten.

Offizielle Webseite: www.adm.com/