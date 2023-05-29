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Archer Daniels Midland

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WKN 854161
ISIN US0394831020
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 88,64 82,06 80,27 85,53 93,94
    Nettogewinn (Mrd) 2,54 2,45 1,07 1,78 3,47
    Gewinn/Aktie 5,39 4,85 2,23 3,66 6,44
    Dividende/Aktie 2,18 2,06 2,04 2,00 1,80
    Rendite (%) 2,75 2,60 3,55 3,96 2,49
    KGV 14,50 16,51 25,78 13,80 11,21
    KUV 0,41 0,46 0,34 0,28 0,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Archer Daniels Midland (ADM) Company ist mit der Weiterverarbeitung von agrarwirtschaftlichen Gütern befasst und in seinen Geschäftsfeldern weltweit führend. ADM verarbeitet Produkte wie Getreide, Ölsaaten, Weizen und Kakao und stellt daraus Nahrungszusätze und Tierfutter sowie Biokraftstoffe und Chemikalien her. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in die drei berichtspflichtigen Segmente "Ag Services and Oilseeds", "Carbohydrate Solutions" und "Ernährung" organisiert. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 100jährige Geschichte zurück und ist in mehr als 60 Ländern weltweit vertreten.

    Offizielle Webseite: https://www.adm.com/

    Aktionärsverteilung