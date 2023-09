ASKNET SOLUTIONS AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Unternehmensprofil

Die asknet Solutions AG (ehemals Nexway AG und asknet AG) bietet Lösungen für den elektronischen Vertrieb von Produkten oder Software an. Mit über 30 Sprachen und mehr als 30 Währungen werden diese in über 190 Ländern vermarktet. Der Geschäftsbereich "eCommerce Solutions" stellt Plattformtechnologien für Online-Shops zur Verfügung, die offen sind für Kundenbedürfnisse und den weltweiten Vertrieb von digitalen und physischen Produkten. Der Bereich "Academics" bietet Beschaffungsportale für Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen. Die ehemalige asknet AG hatte Standorte in Deutschland, der Schweiz, den USA und Japan. Ende 2018 unterzeichnete asknet einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Nexway Group AG. Die in Paris ansässige Tochtergesellschaft Nexway SAS bietet Lösungen zur Monetarisierung digitaler Geschäftsmodelle und zur Anbindung von Unternehmen an den globalen E-Commerce-Markt und ist damit ein Wettbewerber von asknet.

Offizielle Webseite: www.asknet-solutions.com