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ASM International

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WKN 868730
ISIN NL0000334118
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,16 4,09 3,17 2,93 2,63
    Nettogewinn (Mrd) 1,50 1,16 0,72 0,69 0,75
    Gewinn/Aktie 30,65 23,07 14,77 13,95 15,26
    Dividende/Aktie 4,97 3,94 3,25 3,00 2,75
    Rendite (%) 0,62 0,49 0,63 0,54 0,59
    KGV 26,94 34,83 35,04 40,06 30,80
    KUV 7,81 9,82 8,05 9,40 8,78

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ASM International N.V. (ASMI) bezeichnet sich als führender Hersteller von Halbleiter-Prozessanlagen für die Bearbeitung von Wafern. Mit Sitz in 14 Ländern, hat das Unternehmen vielfältige Pionierarbeit geleistet, wobei die Bereiche Lithographie, Ionen-Implantat und Single-Wafer-Epitaxie hervorgehoben werden. In der jüngsten Vergangenheit hat ASMI die Atomic Layer Deposition (ALD) und die Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition (PEALD) aus dem Stadium der F&E hin zur Mainstream-Produktion überführt. Die ASMI-Gruppe umfasst auch das Unternehmen ASM Pacific Technology (ASMPT). ASMPT, in dem ASMI mit etwa 40 % beteiligt ist, ist ein führender Hersteller von Halbleiter-Prozess-Ausrüstung für die Montage und Verpackung von Wafern sowie für die Surface-Mount-Technologie.

    Offizielle Webseite: https://www.asm.com

    Aktionärsverteilung