ASM International
Aktuelle Nachrichten zu ASM International
dpa-AFX News zu ASM International
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,16
|4,09
|3,17
|2,93
|2,63
|Nettogewinn (Mrd)
|1,50
|1,16
|0,72
|0,69
|0,75
|Gewinn/Aktie
|30,65
|23,07
|14,77
|13,95
|15,26
|Dividende/Aktie
|4,97
|3,94
|3,25
|3,00
|2,75
|Rendite (%)
|0,62
|0,49
|0,63
|0,54
|0,59
|KGV
|26,94
|34,83
|35,04
|40,06
|30,80
|KUV
|7,81
|9,82
|8,05
|9,40
|8,78
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
ASM International N.V. (ASMI) bezeichnet sich als führender Hersteller von Halbleiter-Prozessanlagen für die Bearbeitung von Wafern. Mit Sitz in 14 Ländern, hat das Unternehmen vielfältige Pionierarbeit geleistet, wobei die Bereiche Lithographie, Ionen-Implantat und Single-Wafer-Epitaxie hervorgehoben werden. In der jüngsten Vergangenheit hat ASMI die Atomic Layer Deposition (ALD) und die Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition (PEALD) aus dem Stadium der F&E hin zur Mainstream-Produktion überführt. Die ASMI-Gruppe umfasst auch das Unternehmen ASM Pacific Technology (ASMPT). ASMPT, in dem ASMI mit etwa 40 % beteiligt ist, ist ein führender Hersteller von Halbleiter-Prozess-Ausrüstung für die Montage und Verpackung von Wafern sowie für die Surface-Mount-Technologie.
Offizielle Webseite: https://www.asm.com