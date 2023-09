Unternehmensprofil

ASM International N.V. (ASMI) bezeichnet sich als führender Hersteller von Halbleiter-Prozessanlagen für die Bearbeitung von Wafern. Mit Sitz in 14 Ländern, hat das Unternehmen vielfältige Pionierarbeit geleistet, wobei die Bereiche Lithographie, Ionen-Implantat und Single-Wafer-Epitaxie hervorgehoben werden. In der jüngsten Vergangenheit hat ASMI die Atomic Layer Deposition (ALD) und die Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition (PEALD) aus dem Stadium der F&E hin zur Mainstream-Produktion überführt. Die ASMI-Gruppe umfasst auch das Unternehmen ASM Pacific Technology (ASMPT). ASMPT, in dem ASMI mit etwa 40 % beteiligt ist, ist ein führender Hersteller von Halbleiter-Prozess-Ausrüstung für die Montage und Verpackung von Wafern sowie für die Surface-Mount-Technologie.

Offizielle Webseite: www.asm.com