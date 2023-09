Unternehmensprofil

Die AXA SA führt einen international agierenden Versicherung- und Finanzdienstleistungskonzern, der sich als globaler Akteur im Bereich des finanziellen Schutzes versteht. Als solcher bietet die Gruppe in den fünf Divisionen Frankreich, Europa, Asien, AXA XL (Versicherungstätigkeit und Holding) und International eine breite Palette von Produkten und Know-how in den Bereichen Leben & Sparen, Schaden & Unfall, Gesundheit, Vermögensverwaltung und Banking an. Entstanden ist der Konzern 1996 aus der Fusion der beiden französischen Versicherer AXA und UAP, deren Ursprünge bis in das Jahr 1817 zurückreichen. Der Name AXA wurde erst 1985 eingeführt. Seit den 1990er Jahren expandiert der Konzern international. Eine bedeutende Transaktion betraf 2003 die Übernahme der Banque Direct, einer Tochter der BNP-Paribas, mit der das Bankgeschäft auf breitere Füße gestellt wurde.

Offizielle Webseite: www.axa.com