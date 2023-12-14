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Baker Hughes Co

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WKN A2DUAY
ISIN US05722G1004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 32,74 29,05 27,73 27,83 25,51
    Nettogewinn (Mrd) 3,04 2,68 2,62 3,01 1,97
    Gewinn/Aktie 3,19 3,01 2,62 3,00 1,93
    Dividende/Aktie 0,98 0,93 0,92 0,84 0,78
    Rendite (%) 1,62 1,53 2,02 2,05 2,28
    KGV 19,00 22,87 17,38 13,67 17,71
    KUV 1,85 2,02 1,62 1,46 1,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Baker Hughes Co. ist eine weltweit tätige Energietechnologiegruppe mit Fokus auf die Energie- und industrielle Wertschöpfungskette. Das Segment Oilfield Services entwickelt und fertigt Produkte und bietet Dienstleistungen für den Bereich Onshore- und Offshore-Öl- und Gas. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus eines Bohrlochs abgedeckt. Die Leistungen des Segments Oilfield Equipment werden benötigt, um die sichere und zuverlässige Kontrolle und den Fluss von Kohlenwasserstoffen vom Bohrlochkopf bis zu den Produktionsanlagen zu ermöglichen. Das Segment Turbomachinery & Process Solutions ist auf mechanische Antriebs-, Kompressions- und Stromerzeugungsanwendungen für gesamten Energie- und Industriemarkt fokussiert. Das Segment Digitale Lösungen kombiniert Anwendungsspezifisch Hardwaretechnologien mit Softwareprodukten. Das Unternehmen entstand im Juli 2017 durch den Zusammenschluss von Baker Hughes Incorporated mit dem Öl- und Gasgeschäft der General Electric Company.

    Offizielle Webseite: https://www.bakerhughes.com

    Aktionärsverteilung