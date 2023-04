Die PEG-Ratio gilt als die Formel, wenn man wachstumsstarke Unternehmen finden will. Wir haben die US-Tech-Börse Nasdaq nach den besten und am meisten unterbewerteten Growth-Aktien durchsucht. Und diese 20 Aktien kamen dabei heraus. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

PEG-Ratio: 20 unterbewertete Growth-Aktien

Growth-Aktien

Die obige Tabelle ist nach der PEG-Kennzahl für 2024 geordnet. Anleger sehen, dass Warner Bros Discovery die wachstumsstärkste Aktie im Nasdaq ist. Aber was bedeutet diese Kennzahl eigentlich?

Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Beispielsweise sehen Anleger in der Tabelle, dass Warner Bros Discovery zwar mit 11,0 ein höheres KGV als etwa Diamondback Energy (6,7) hat. Doch die PEG-Ratio ist mit 0,11 deutlich niedriger als 0,30 bei Diamondback. Bedeutet: Obwohl Diamondback jetzt gerade vom KGV her günstiger ist, wird sich dies in Zukunft höchstwahrscheinlich umkehren, weil Warner Bros deutlich mehr wachsen wird. Denn das erwartete höhere Gewinnwachstum sorgt dafür, dass die PEG-Ratio deutlich niedriger ist. Wenn die Prognosen der Analysten bei Bloomberg stimmen. Doch welche Growth-Aktien werden dann jetzt richtig interessant?

Unterbewertete Growth-Aktien mit riesigem Wachstumspotenzial

Neben den Spitzenreitern Warner Bros Discovery und der Telekom-Tochter T-Mobile, finden wir vor allem AirBnB und Enphase Energy spannend. Bei T-Mobile rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 172 Euro, bei AirBnB liegt unser Kursziel sogar mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Kurs bei 175 Euro und bei Enphase Energy raten wir zum Kauf mit einem Kursziel von 310 Euro.

Zusätzlich können Anleger sich Booking Holdings, PayPal und Alphabet anschauen. Auch wenn beim PEG gilt: Eine Ratio von unter 1 bedeutet eine Unterbewertung, ein Wert um 1 herum einen fairen Wert und darüber wird es dann teurer.

Doch bei PEG-Ratios von um 1 können Anleger weiterhin zugreifen. Denn dies bedeutet, dass die Aktien vom KGV her, im Vergleich zum zukünftigen Wachstum, immer noch sehr günstig sind. So können Anleger sich die Liste mit den 20 unterbewerteten und wachstumsstarken Growth-Aktien als Anregung für ihr Depot nehmen.

