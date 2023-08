Die Börsen sind bereits gut gelaufen. Und vor allem die großen Tech-Unternehmen führten die Rallye an. Doch eine Kennzahl verrät, welche Tech-Aktien jetzt weiterhin ein hohes Kurspotenzial und Wachstum haben. Zudem sind einige bekannte Aktien in der Liste mit dabei. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die US-Technologiebörse Nasdaq100 ist in diesem Jahr bereits um 44 Prozent gestiegen. Und dennoch haben wir bei einer Analyse der Bloomberg Datenbank noch Aktien gefunden, die unterbewertet sind. Zu tun hat das mit der Wunder-Kennzahl PEG:

Diese 16 Tech-Aktien sind nach PEG weiterhin unterbewertet

Bloomberg Tech-Aktien PEG

Die obige Tabelle ist nach dem PEG für 2024 geordnet. Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial.

So zeigt sich, dass etwas Amazon für 2024 eine PEG-Ratio von 0,62 aufweist und somit bis zu einem fairen Wert von 1,0 noch 61 Prozent im Kurs zulegen kann. Dabei ist das KGV von Amazon mit einem Wert von 37 für 2024 nicht günstig. Dennoch soll der Laden von Jeff Bezos so schnell wachsen, dass diese Bewertung gerechtfertigt erscheint.

Ebenfalls gute PEG-Werte weisen die Akten von PayPal und Netflix auf. Beim Zahlungsdienstleister PayPal beträgt das KGV für das kommende Jahr 13,1 und das PEG 0,83. Damit bietet sich hier noch ein gutes Kurspotenzial. Ebenso bei der Aktie vom Streaming-Anbieter Netflix. Denn bei Netflix sinkt das PEG von 1,10 in diesem Jahr auf 0,86. Zudem rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der PayPal-Aktie mit einem Kursziel von 120 Euro und einem Stoppkurs bei 50 Euro. Und bei der Netflix-Aktie raten wir zum Kauf des Papiers mit Kursziel 450 Euro und Stopp bei 275 Euro.

Übrigens: Meta, Nvidia, Amazon und Alphabet befinden sich zusammen mit 16 weiteren spannenden KI-Aktien auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index.

Meta, Alphabet und Nvidia bereits zu teuer?

Aber bedeutet das nun, dass Aktien wie Meta (PEG von 0,88) Alphabet (1,18) und Nvidia (1,21) jetzt bereits zu teuer sind?

Nein, denn Meta weist sowieso noch eine PEG-Ratio von unter 1,0 auf und das trotz der Mega-Rallye. Zwar sollte man bei Meta durchaus mal darüber nachdenken, Teilgewinne mitzunehmen, weil die Meta-Aktie auch schon über dem Kursziel von BÖRSE ONLINE von 265 Euro notiert. Dennoch kann das Papier noch weiter rennen und auch das PEG für 2024 signalisiert: Hier ist noch etwas nach oben hin möglich.

Und was ist mit Alphabet und Nvidia, die ja auch gut gelaufen sind ein PEG von über 1,0 haben? Zuerst mal muss man sagen, dass ein PEG von über 1,0 ja nicht schlecht sein muss. Schließlich befinden sich im von uns untersuchten NASDAQ100 ganze 100 Aktien und nur 10 haben ein PEG von unter 1,0. Man muss das also auch im Verhältnis sehen. Nichtsdestotrotz kann es bei Nvidia und Alphabet auch nicht schaden, Teilgewinne mitzunehmen. Dennoch kann sowohl die Alphabet-Aktie mit einem KGV von 19,5 für 2024 als auch die Nvidia-Aktie mit einem KGV von 42,3 für 2024 noch weiter wachsen.

