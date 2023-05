Diese 26 Tech-Aktien wie Amazon, Alphabet oder PayPal weisen nicht nur hohe Kurspotenziale von bis zu 70 Prozent aus. Wir haben auch nur diejenigen Aktien aus dem Nasdaq-Index genommen, die ein sehr gutes Analysten-Rating aufweisen. Auf welche Aktien Anleger setzen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Zuletzt konnten sich Tech-Aktien von ihren Tiefs lösen und wieder nach oben steigen. So konnte die US-Technologiebörse Nasdaq seit Anfang des Jahres rund 24 Prozent zulegen und in den vergangenen sieben Wochen rund 14 Prozent. Dennoch bietet sich Anlegern noch viel Platz nach oben. Denn alleine vom jetzigen Niveau aus sind es nochmal 26 Prozent Kurspotenzial bis zum alten Hoch. Und ausgewählte Tech-Aktien bieten noch viel mehr Kurspotenzial:

Bis zu 70 Prozent Kurspotenzial mit diesen Tech-Aktien

Tech-Aktien

Dabei haben wir die 100 Aktien aus dem US-Technologie-Index Nasdaq nach ihren höchsten Kurspotenzialen gefiltert. Die Grundlage dafür waren die durchschnittlichen Ziele der Analysten bei Bloomberg. Um Qualität zu gewährlisten, sortierten wir alle Aktien aus, die ein Konsensrating von weniger als 4,0 hatten. Empfehlen bei Bloomberg alle Analysten eine Aktie zum Kauf so gibt es ein Konsensrating von 5,0. Empfehlen dahingegen alle einen Verkauf, so stünde das Barometer bei 1,0.

Und so führt die Aktie von PDD Holdings (Pinduoduo) die Liste mit einem durchschnittlichen Kursziel von 70 Prozent an. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen hat dabei ein Konsensrating von 4,86 was bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der Analysten zum Kauf raten. Dennoch sind Anleger bei China-Aktien vorsichtig und halten etwaige Einsätze gering.

Auf Platz 2 folgt dann die Aktie von von JD.com. Auch hierbei handelt es sich um eine chinesische E-Commerce-Aktie, welche ein Kurspotenzial von 68,5 Prozent laut den Analysten bei Bloomberg und ein Konsensrating von 4,68 hat.

Und auf Rang 3 folgt mit Enphase Energy ein Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Die Analysten gestehen der Enphase Energy-Aktie ein Kurspotenzial von 57 Prozent zu. Das Konsensrating sieht mit 4,46 nicht schlecht aus.

Amazon-Aktie, Alphabet-Aktie und PayPal-Aktie ebenfalls mit hohen Kurszielen

Doch auch die Aktien von PayPal, Amazon und Alphabet weisen gute Kurspotenziale auf.

So bekommt die Aktie von PayPal ein Konsensrating von 4,44 und ein durchschnittliches Kurspotenzial von 29,8 Prozent. Momentan befindet sich die PayPal-Aktie noch auf einem ziemlich niedrigen Niveau und wird von den Gleitenden Durchschnitten unten gehalten. Anleger bedenken das Risiko und halten die Positionen klein, setzen aber auf einen Ausbruch aus der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie. Dann würde auch ein starkes Kaufsignal generiert werden.

Auch bei Amazon sehen die Analysten noch Potenzial. So soll das Kursziel bei 135,73 Dollar liegen, was der Amazon-Aktie noch 28,3 Prozent Platz nach oben geben würde. Die Aktie befindet sich seit Januar in einem kleinen aber sensiblen Aufwärtstrend. Anleger achten auch hier auf die 200-Tage-Linie als Absicherung nach unten und auf die 50-Tage-Linie als Widerstand nach oben.

Außerdem schaffte es auch die Aktie von Alphabet auf die Liste. Mit rund 19 Prozent Kurspotenzial und einem Konsensrating von 4,79 ist die Alphabet-Aktie dabei nicht schlecht bewertet. Da das Papier seine Gleitenden Durchschnitte bereits hinter sich lassen konnte, wurde hier soeben ein neues Kaufsignal generiert.

Und lesen Sie auch: Sehr niedriges KCV und viel Cash – Diese 20 unterbewerteten US-Aktien schwimmen im Geld

oder: 20 unterbewertete Growth-Aktien mit Mega-Wachstumspotenzial