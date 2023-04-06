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Bank Of America Corp. FRN 04/PERP

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WKN A0REQC
ISIN US0605056334
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 130,69 124,18 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 36,35 33,97 30,51 27,13 26,52
    Gewinn/Aktie - - 3,86 3,25 3,10
    Dividende/Aktie - - 1,08 1,00 0,92
    Rendite (%) 2,14 1,91 1,96 2,28 2,73
    KGV 11,74 13,26 14,25 13,52 10,86
    KUV 3,26 3,63 3,60 3,31 2,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende