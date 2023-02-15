Unternehmensprofil

Die Banque Cantonale Vaudoise (BVC) ist im Schweizer Kanton Waadt (Vaud) verankert und hinter der Zürcher Kantonalbank die zweitgrößte Kantonalbank der Schweiz. Die BVC ist eine Universalbank mit Fokus auf Retail Banking, Business Banking, Private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Trading. Sie sieht ihre Hauptaufgabe darin, alle Sektoren der lokalen Wirtschaft zu unterstützen. Die Hälfte der Privathaushalte und der Unternehmen im Kanton sind Kunden der Bank, die zu dem kleinen Kreis der Banken mit einem Rating AA von Standard & Poor`s gehören, ohne über eine Staatsgarantie zu verfügen.

Offizielle Webseite: https://www.bcv.ch