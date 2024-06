Becton Dickinson and Co

Unternehmensprofil

Becton, Dickinson & Co. (BD) ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das auf Gesundheitseinrichtungen, Life-Science-Forscher, klinische Labors, Industrie und die Allgemeinmedizin ausgerichtet ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt ein breites Spektrum an medizinischen Hilfsgütern, Geräten, Laborausrüstungen und Diagnostika. BD ist in den USA ansässig und verfügt über Niederlassungen in fast 50 Ländern weltweit.

Offizielle Webseite: www.bd.com