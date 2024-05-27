Bijou Brigitte
Aktuelle Nachrichten zu Bijou Brigitte
dpa-AFX News zu Bijou Brigitte
EQS-News: Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie (deutsch)
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis 2025 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 und Konzernumsatz für das erste Quartal 2026 (deutsch)
EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns (deutsch)
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR (deutsch)
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR (deutsch)
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte schließt erstes Halbjahr 2025 mit Umsatzplus ab (deutsch)
EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 3,50 EUR je Stückaktie (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|344,55
|339,93
|332,66
|313,78
|216,42
|Nettogewinn (Mio)
|23,68
|23,62
|24,08
|35,26
|17,03
|Gewinn/Aktie
|3,14
|3,07
|3,13
|4,58
|2,21
|Dividende/Aktie
|3,50
|3,50
|3,50
|5,00
|-
|Rendite (%)
|8,56
|10,29
|8,84
|11,79
|-
|KGV
|13,03
|11,07
|12,65
|9,26
|10,05
|KUV
|0,91
|0,77
|0,92
|1,04
|0,79
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Bijou Brigitte bezeichnet sich als der im deutschen Markt führende Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires mit internationalem Filialnetz. Die Kunden und Kundinnen können bei Bijou Brigitte aus etwa 10.000 Artikeln aussuchen. Das Angebot reicht von Mode-, Silber- und Kinderschmuck über Herrenaccessoires bis hin zu Randsortimenten wie Tüchern, Uhren, Sonnenbrillen und Porzellanpuppen. Komplettiert wird das Sortiment durch Edelsteine und die exklusive Designer-Produktlinie "Senso di Donna". Typische Kundien von Bijou Brigitte sei die junge Trendsetterin sowie die klassisch orientierte Frau, erklärt das Unternehmen. Der Konzern vertreibt seine Produkte über ein Netz von fast 1.000 Standorten in über 20 Ländern sowie rund 500 Concenssions-Standorte in vier Ländern.
Offizielle Webseite: https://www.bijou-brigitte.com