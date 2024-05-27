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Bijou Brigitte

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WKN 522950
ISIN DE0005229504
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 344,55 339,93 332,66 313,78 216,42
    Nettogewinn (Mio) 23,68 23,62 24,08 35,26 17,03
    Gewinn/Aktie 3,14 3,07 3,13 4,58 2,21
    Dividende/Aktie 3,50 3,50 3,50 5,00 -
    Rendite (%) 8,56 10,29 8,84 11,79 -
    KGV 13,03 11,07 12,65 9,26 10,05
    KUV 0,91 0,77 0,92 1,04 0,79

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Bijou Brigitte bezeichnet sich als der im deutschen Markt führende Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires mit internationalem Filialnetz. Die Kunden und Kundinnen können bei Bijou Brigitte aus etwa 10.000 Artikeln aussuchen. Das Angebot reicht von Mode-, Silber- und Kinderschmuck über Herrenaccessoires bis hin zu Randsortimenten wie Tüchern, Uhren, Sonnenbrillen und Porzellanpuppen. Komplettiert wird das Sortiment durch Edelsteine und die exklusive Designer-Produktlinie "Senso di Donna". Typische Kundien von Bijou Brigitte sei die junge Trendsetterin sowie die klassisch orientierte Frau, erklärt das Unternehmen. Der Konzern vertreibt seine Produkte über ein Netz von fast 1.000 Standorten in über 20 Ländern sowie rund 500 Concenssions-Standorte in vier Ländern.

    Offizielle Webseite: https://www.bijou-brigitte.com

    Aktionärsverteilung