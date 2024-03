Jetzt geht es ans Geldverdienen: Die Dividendensaison steht vor der Tür und dafür haben wir die stärksten deutschen Dividendenzahler herausgesucht. Welche Aktien Anleger sich sichern sollten und welche Aktie sogar 18,38 Prozent Dividendenrendite bietet. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

60 Milliarden Euro. So viel Geld werden alleine die 100 größten deutschen Börsen-Unternehmen in diesem Jahr in Form von Dividenden an Anleger ausschütten. Und das will sich kein Anleger entgehen lassen. Doch welche Aktien zahlen eigentlich die höchsten Dividendenrenditen?

Bis zu 18,38 Prozent Dividendenrendite mit deutschen Aktien

BÖRSE ONLINE Deutsche Dividenden

In der obigen Tabelle finden Sie diejenigen deutschen Aktien aus der BÖRSE ONLINE Datenbank, die in diesem Jahr die höchsten Dividenden bezahlen. Darunter sind sehr riskante Wert wie Innotec oder auch CR Energy, von denen Anleger besser erstmal die Finger lassen. Diese Dividenden sind nämlich sehr sprunghaft und die Papiere riskant.

Besser sieht es da etwa bei der RTL Group aus. Diese zahlt eine Dividende von 2,75 Euro und kommt somit auf eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf der RTL-Aktie mit einem Kursziel von 45 Euro.

Volkswagen, Allianz, BASF und Co - Diese starken Dividenden-Aktien gibt es

Doch es müssen nicht nur Small-Cap-Aktien und Mid-Cap-Aktien sein, die hohe Dividenden bezahlen. So zeigt eine neue Dividenden-Studie der DZ Bank mit dem Namen "Dividendensaison 2024: Attraktiv trotz Schönheitsfehler", dass auch die DAX-Unternehmen hohe Ausschüttungen zu bieten haben.

So hat es ja auch etwa die Volkswagen-Aktie in unsere Liste geschafft mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent bei einem KGV von 3,9. BÖRSE ONLINE rät zudem zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 155 Euro.

So schreiben die Experten der DZ-Bank auch, dass die Dividendenrendite des gesamten DAX aktuell bei 3,4 Prozent und damit auch im langjährigen Mittel liegt. Die aktuell besten Dividendezahler sollen dabei Volkswagen mit 8,0 Prozent Dividendenrendite (laut DZ Bank), Mercedes mit 6,8 Prozent und BASF mit 6,6 Prozent sein.

Und auch wenn die Allianz mit 5,5 Milliarden Euro Ausschüttung auf den zweiten Platz nach absoluter Summe kommt, so ist die Versicherung bei der Dividendenrendite dennoch nicht vorne mit dabei. Immerhin soll es 5,5 Prozent Dividendenrendite bei der Allianz-Aktie geben.

