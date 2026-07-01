Unternehmensprofil

Die Bilfinger SE (früher Bilfinger Berger) hat sich in der jüngeren Vergangenheit von einem der großen deutschen Baukonzerne hin zu einer Multi-Service-Gruppe für Immobilien und Infrastruktur sowie für Industrieanlagen und Kraftwerke entwickelt. Das heutige Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Consulting und Engineering sowie von der Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab. Die Kunden stammen aus Energiewirtschaft und Industrie sowie aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. Die Strategie ist ausgerichtet auf die Stärkung der internationalen Position und die Ausweitung von Leistungen, die dem Kerngeschäft Bauen vor- und nachgelagert sind, wobei dem Servicegeschäft besondere Bedeutung beigemessen wird. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Segmente "Engineering & Maintenance Europe", "Engineering & Maintenance International" und "Technologies".

Offizielle Webseite: https://www.bilfinger.com