Die neue Woche bringt für die DAX-Familie gleich einige Neuerungen mit sich. Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys könnte dabei besonders profitieren.

Neue Woche, neues Glück an den deutschen Börsen. Wobei am Montag in der DAX-Familie einige ganz besondere Änderungen anstehen, die auch für Anleger interessant sein dürften. Im MDAX der mittelgroßen Unternehmen stehen nämlich auch mittelgroße Änderungen an. Der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger steigen in den Index auf, während der Elektroantriebsspezialist Vitesco in den Nebenwerte-Index SDAX absteigt. Im Zuge der Übernahme durch Großaktionär Schaeffler war der Anteil der frei handelbaren Vitesco-Aktien deutlich gesunken. Ebenfalls absteigen und sogar ganz aus der DAX-Familie rutschen wird der Großküchenausrüster Rational, der ein Kriterium aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex (Empfehlungen für gute Unternehmensführung) nicht eingehalten hatte. Für Morphosys ist der Gang in den MDAX nach einem enormen Kurssprung Anfang Februar die logische Konsequenz. Die Aktie konnte seit Jahresanfang über 90 Prozent zulegen.

Weitere Änderungen gibt es übrigens auch im SDAX. Zu dem gehört ab Montag nämlich der Finanzdienstleister MLP. Im Technologiewerte-Index TecDAX nimmt das Halbleiter-Unternehmen SÜSS Microtec den Platz des Biosprit-Herstellers Verbio ein und der Strahlen- und der Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler rückt für den Telekomausrüster Adtran Holdings in den Index. Im großen DAX verändert sich dafür nichts.

Warum rütteln die Veränderungen an den Aktienkursen?

Bei Morphosys und den anderen Unternehmen könnten sich durch die Index-Veränderungen auch die Aktienkurse verschieben. Hintergrund ist, dass physisch replizierende ETFs durch die Veränderungen in den Indizes umgeschichtet werden müssen. Anleger sollten die Kurse von Morphosys und Co. heute also ganz besonders im Auge behalten.

Mit Material von dpa-AFX

