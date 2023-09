Unternehmensprofil

Die SLEEPZ AG (zuvor bmp Holding AG) ist eine eCommerce Unternehmensgruppe mit Fokus auf den Bereich Living/Schlafwelten. Die Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH sowie Grafenfels Manufaktur GmbH vermarkten über ihre Online-Shops Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren und Accessoires. Nukleus der heutigen Gesellschaft ist die sleepz GmbH, die am 1. Mai 2015 mehrheitlich (52,73%) übernommen worden war. Nach Vollendung der Neuausrichtung, die den Verkauf des vorherigen Venture Capital-Portfolio vorsah, wurde auf der Hauptversammlung am 18. August 2017 die Umfirmierung von bmp Holding AG in SLEEPZ AG beschlossen, die am 28. August 2017 eingetragen wurde. Für 2018 wurde bisher nur der Einzelabschluss veröffentlicht.

Offizielle Webseite: www.sleepz.com