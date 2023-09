Unternehmensprofil

Die BMW Group bezeichnet sich als das einzige Automobilunternehmen weltweit, das eine reine Premium-Mehrmarkenstrategie verfolgt. Neben den sportlichen Pkw der Marken BMW und MINI hat der Konzern mit Rolls-Royce eine dritte starke Marke in seinem Portfolio. Ebenso wie die Pkw genießen auch die Motorräder der Marke BMW hohes Renommee. Als Ziel gibt die BMW Group an, mit der Konzentration auf die Premiumsegmente der internationalen Automobilmärkte ein profitables Wachstum zu erzielen und eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Das Automobilgeschäft wird ergänzt von der Finanzdienstleistungssparte. Der Automobilkonzern berichtet in den Segmenten "Automobile", "Motorräder", "Finanzdienstleistungen" und "Sonstige Gesellschaften".

Offizielle Webseite: www.bmwgroup.com