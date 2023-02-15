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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Brunello Cucinelli SpA

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WKN A1JWYK
ISIN IT0004764699
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,72 1,55 1,41 1,28 1,14
    Nettogewinn (Mrd) 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12
    Gewinn/Aktie 2,59 2,27 1,99 1,76 1,69
    Dividende/Aktie 1,30 1,15 1,04 - 0,65
    Rendite (%) 1,45 1,29 1,06 - 0,73
    KGV 34,08 38,98 49,54 59,98 52,56
    KUV 3,50 3,88 4,75 5,61 5,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Ursprünglich auf die Herstellung von Kaschmir höchster Qualität spezialisiert, hat sich die Brunello Cucinelli S.p.A. auf Konfektionskleidung und schicke Freizeit-Accessoires ausgeweitet, die einen raffinierten, diskreten, aber vielseitigen und alltäglichen Stil zum Ausdruck bringen. Die Kollektionen versuchen mit Leidenschaft und Ethik einen Geschmack zu kreieren, der stets im Gleichgewicht zwischen Eleganz, Kreativität, Modernität und Handwerkskunst steht und der in den Werten der Schneiderei und der hohen Handwerkskunst verwurzelt ist. Gegründet wurde die Brunello Cucinelli S.p.A. im Jahre 1978 von dem gleichnamigen Designer und Unternehmer.

    Offizielle Webseite: https://www.brunellocucinelli.com

    Aktionärsverteilung