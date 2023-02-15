Brunello Cucinelli SpA

Unternehmensprofil

Ursprünglich auf die Herstellung von Kaschmir höchster Qualität spezialisiert, hat sich die Brunello Cucinelli S.p.A. auf Konfektionskleidung und schicke Freizeit-Accessoires ausgeweitet, die einen raffinierten, diskreten, aber vielseitigen und alltäglichen Stil zum Ausdruck bringen. Die Kollektionen versuchen mit Leidenschaft und Ethik einen Geschmack zu kreieren, der stets im Gleichgewicht zwischen Eleganz, Kreativität, Modernität und Handwerkskunst steht und der in den Werten der Schneiderei und der hohen Handwerkskunst verwurzelt ist. Gegründet wurde die Brunello Cucinelli S.p.A. im Jahre 1978 von dem gleichnamigen Designer und Unternehmer.

Offizielle Webseite: https://www.brunellocucinelli.com