BW LPG Ltd.

Unternehmensprofil

BW LPG ist auf den Seetransport von Flüssiggas (LPG) konzentriert. Gemessen an Anzahl und Kapazität ist die Gesellschaft der weltweit größte Betreiber von Very Large Gas Carrier (VLGC). Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von mehr als 40 Schiffen, die sich im Eigenbesitz befinden oder gechartert sind. Die Flotte ist weltweit tätig und verfügt über eine Gesamtkapazität von mehr als 3 Mio. cbm. BW LPG wurde in Bermuda gegründet und wird von Singapur aus betrieben. Das Unternehmen ist verbunden mit der BW-Gruppe, die in den Bereichen Öl- und Gastransport, schwimmende Gasinfrastruktur, Umwelttechnologien und Tiefwasser-Produktion tätig ist.

Offizielle Webseite: www.bwlpg.com