Unternehmensprofil

Die Cantourage Group SE ist Obergesellschaft der Cantourage GmbH und deren Tochtergesellschaften, die mit der Herstellung von und dem Großhandel mit Medizinpräparaten, Arzneimitteln und sonstigen Produkten auf Basis von Cannabis befasst sind. Das Cannabis-Rohmaterial und Extrakte aus der Cannabispflanze werden weltweit von ausgewählten und geprüften Cannabisanbauern eingekauft, nachdem die Prüfung durch ein eigenes Legalitäts- und Qualitätskontrollverfahren erfolgt ist. Cantourage importiert und verkauft Dronabinol von außereuropäischen Lieferanten an Großhändler oder Apotheken in ganz Europa. Außerdem vertreibt Cantourage exklusiv die Produkte eines Cannabidiol-Herstellers in allen Ländern der EU und in Großbritannien. Gegründet wurde das Unternehmen 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann.

Offizielle Webseite: www.cantourage.com