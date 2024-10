Unternehmensprofil

Die Dayforce, Inc. (früher Ceridian HCM Holding Inc.) ist ein globales Softwareunternehmen für Human Capital Management (HCM). Dayforce bezeichnet die gleichnamige Lösung als Flaggschiff unter den Cloud-HCM-Plattformen. Es bietet eine umfassende Palette von HCM-Funktionen, einschließlich Human-Ressource, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Steuern, Personalverwaltung, Sozialleistungen sowie Talent Intelligence-Funktionen. Zusätzlich zu Dayforce hat das Unternehmen Powerpay im Angebot, eine Cloud-HR- und Gehaltsabrechnungslösung für den kanadischen Kleinunternehmensmarkt, die sowohl über den Direktvertrieb als auch über etablierte Partnerkanäle vertrieben wird. Außerdem werden Kunden unterstützt, die alte Lösungen in Nordamerika nutzen, sowie Kunden, welche die erworbenen Lösungen in der Region Asien-Pazifik-Japan einsetzen. Zu den Einnahmen aus wiederkehrenden Lösungen gehören auch Anlageerträge, die aus dem Halten von Kundengeldern generiert werden (Float-Einnahmen).

Offizielle Webseite: www.ceridian.com