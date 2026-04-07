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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

CEZ

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WKN 887832
ISIN CZ0005112300
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CZK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 299,04 309,68 333,39 344,71 340,59
    Nettogewinn (Mrd) 30,95 35,25 27,40 30,51 29,57
    Gewinn/Aktie 57,75 65,28 52,40 55,80 55,00
    Dividende/Aktie 45,13 51,62 47,00 52,00 145,00
    Rendite (%) 3,34 3,82 3,63 5,43 15,13
    KGV 22,57 20,56 24,71 17,15 17,43
    KUV 2,34 2,34 2,09 1,49 1,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CEZ Group ist ein Energiekonzern, der Strom, Wärme und ergänzende Dienstleistungen sowie Gas und Kohle produziert, verteilt, kauft und verkauft. Die Absatzmärkte sind hauptsächlich in Tschechien, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern und in der Türkei. Der Konzern betreibt Braunkohle-, Wasser- und zwei Atomkraftwerke sowie Anlagen erneuerbarer Energien, darunter Windparks, Photovoltaik- und Biomasse-Anlagen. CEZ arbeitet mit Verteilergesellschaften zusammen, die die Elektrizität und die Wärme an den Endverbraucher liefern. Neben der Stromproduktion und -verteilung umfasst die Geschäftstätigkeit die Bereiche Telekommunikation, Informatik, Kernforschung sowie die Planung, den Aufbau und die Erhaltung der Anlagen sowie die Rohstoffgewinnung. Das Unternehmen deckt mehr als die Hälfte des tschechischen Energiebedarfs und sieht sich in Europa unter den zehn größten Energieversorgern.

    Offizielle Webseite: https://www.cez.cz

    Aktionärsverteilung