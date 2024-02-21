China Natl Build. Mat. Co. Ltd
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H T
WKN A0M4XL
ISIN CNE1000002N9
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu China Natl Build. Mat. Co. Ltd
Kennzahlen (in CNY)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|208,14
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|4,14
|-
|Gewinn/Aktie
|0,47
|0,40
|Dividende/Aktie
|0,22
|0,14
|Rendite (%)
|6,38
|4,60
|KGV
|7,17
|7,52
|KUV
|0,14
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die China National Building Material Co. Ltd. ist ein bedeutendes Unternehmen der Baustoffbranche. Zum Konzern gehören sieben börsennotierte Aktiengesellschaften, die den Angaben zufolge in Geschäftsbereichen wie Zement, Transportbeton, Gipsplatten, Glasfaser, Windturbinenblätter und technische Dienstleistungen für den Zementbau weltweit führend sind.
Offizielle Webseite: https://www.cnbmltd.com