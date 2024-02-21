China Natl Build. Mat. Co. Ltd

Unternehmensprofil

Die China National Building Material Co. Ltd. ist ein bedeutendes Unternehmen der Baustoffbranche. Zum Konzern gehören sieben börsennotierte Aktiengesellschaften, die den Angaben zufolge in Geschäftsbereichen wie Zement, Transportbeton, Gipsplatten, Glasfaser, Windturbinenblätter und technische Dienstleistungen für den Zementbau weltweit führend sind.

Offizielle Webseite: https://www.cnbmltd.com