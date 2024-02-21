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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

China Natl Build. Mat. Co. Ltd

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WKN A0M4XL
ISIN CNE1000002N9
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 208,14 -
    Nettogewinn (Mrd) 4,14 -
    Gewinn/Aktie 0,47 0,40
    Dividende/Aktie 0,22 0,14
    Rendite (%) 6,38 4,60
    KGV 7,17 7,52
    KUV 0,14 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die China National Building Material Co. Ltd. ist ein bedeutendes Unternehmen der Baustoffbranche. Zum Konzern gehören sieben börsennotierte Aktiengesellschaften, die den Angaben zufolge in Geschäftsbereichen wie Zement, Transportbeton, Gipsplatten, Glasfaser, Windturbinenblätter und technische Dienstleistungen für den Zementbau weltweit führend sind.

    Offizielle Webseite: https://www.cnbmltd.com

    Aktionärsverteilung