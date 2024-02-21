Unternehmensprofil

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec Group) ist in den Bereichen Erdöl und Petrochemie tätig. Zum Kerngeschäft zählen die Förderung, Produktion, Lagerung, Transport und Nutzung von Erdöl und Erdgas sowie Produktion, Lagerung und Transport von Kohle, Petrochemie, Erdgas- und Kohle-Chemikalien sowie anderen chemischen Produkten. Darüber hinaus ist Sinopec mit der Ölraffinerie, Lagerung, Transport, Groß- und Kleinhandel von Ölprodukten sowie mit Erdöl- und petrochemischen Anlagenbau-Projekten befasst. Zusätzlich umfasst das Geschäft von Sinopec die Produktion und Vermarktung von Strom, Dampf, Wasser und Industriegas sowie die Forschung, Entwicklung, Anwendung und Beratungsleistungen für Technologie, E-Business, Informationen und alternative Energieprodukte. Schließich ist die Gruppe auch Vertragspartner für ausländische Projekte aktiv, nimmt an Ausschreibungen teil, und betreibt Arbeits-Export, internationale Lagerung, Logistik sowie Geschäfts- und Industrieinvestitionen.

Offizielle Webseite: https://www.sinopec.com