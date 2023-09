Unternehmensprofil

Die C.H. Robinson Worldwide, Inc. ist ein global aufgestellter Transport- und Logistikdienstleister. Das Geschäft basiert auf einer Logistikplattform mit rund 73.000 vertraglich gebundenen Transportunternehmen, darunter Spediteure, Eisenbahnen (vorwiegend Anbieter intermodaler Dienstleistungen) sowie See- und Luftfrachtunternehmen. Je nach den Bedürfnissen der Kunden und ihren Anforderungen an die Lieferkette wird für jede Sendung der geeignete Verkehrsträger ausgewählt und beauftragt. Zum integralen Bestandteil der Transportdienstleistungen gehören auch Logistik-Mehrwertdiensten wie Frachtkonsolidierung, Zollabwicklung, Beratung und Analyse der Lieferkette, Optimierung und Berichterstattung. Der größte Teil des globalen Netzwerks arbeitet mit einer einzigen globalen Technologieplattform namens Navisphere. Zusätzlich zu den Transport- und Logistikdienstleistungen bietet C.H. Robinson Worldwide Beschaffungsdienstleistungen im Bereich Frischobst unter dem Markennamen Robinson Fresh an.

Offizielle Webseite: www.chrobinson.com