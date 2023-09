Unternehmensprofil

Die CLIQ Digital AG bezeichnet sich als globalen Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat. Seinen Mitgliedern in mehr als 30 Ländern bietet das Unternehmen unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen. Dabei sieht sich CLIQ Digital als strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie Verlage und Zahlungsdienstleister. Neben seinem Hauptsitz in Düsseldorf verfügt das Unternehmen über Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. Verwurzelt ist die Gesellschaft im Bereich des digitalen Marketings.

Offizielle Webseite: www.cliqdigital.com