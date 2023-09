Unternehmensprofil

Die co.don AG ist ein forschendes und produzierendes biopharmazeutisches Unternehmen, das auf der Basis des Tissue Engineering (Kultivierung und Züchtung von körpereigenen Gewebezellen) neuartige Produkte und Therapiekonzepte für den orthopädischen und neurochirurgischen Markt entwickelt. Als Ausgangsstoff der zellbasierten biologischen Arzneimittel dient patienteneigenes Knorpelgewebe. Aus diesem Gewebe werden in den Laboren der co.don die Zellen isoliert und vermehrt, um sie dann zur Regeneration, Rekonstruktion oder Reparatur von geschädigten Gewebe zu transplantieren. Die Zell-Vermehrung erfolgt in einer speziellen keimfreien Atmosphäre, im so genannten Isolator, und wird durch den Zusatz von körpereigenen Stoffen angeregt (Verfahren der streng autologen Zelltransplantation). Es werden weder Antibiotika noch Wachstumsfaktoren oder Gentechnik eingesetzt, betont das Unternehmen.

Offizielle Webseite: www.codon.de