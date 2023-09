Unternehmensprofil

CONAGRA BRANDS, INC. (zuvor ConAgra Foods, Inc.) ist eines von Nordamerikas größten Verpackungsunternehmen für Lebensmittel- und Handelsmarken, die in 99 Prozent der amerikanischen Haushalte anzutreffen sind. Das stark kommerzielle Nahrungsmittelgeschäft umfasst weltweit Restaurants und die Systemgastronomie. Nach Angaben des Unternehmens finden Verbraucher bekannte Marken wie Bankett, Chef Boyardee, Egg Beaters, Healthy Choice, Hebrew National, Hunt, Marie Callender, Orville Redenbacher, PAM, Peter Pan, Reddi-wip, Slim Jim und Snack Pack sowie viele andere ConAgra Foods-Marken sowie Lebensmittel, die von CONAGRA BRANDS unter Eigenmarken verkauft werden, in Lebensmittelgeschäften, Komfort- und Großmärkten und Drogerien. Zusätzlich liefert CONAGRA BRANDS gefrorene Kartoffeln und Süßkartoffel-Produkte sowie andere Gemüse, Gewürze, Bäckerei- und Getreideprodukte für Restaurants, gewerbliche und gastronomische-Kunden.

Offizielle Webseite: www.conagrafoods.com