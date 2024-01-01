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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Corning

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WKN 850808
ISIN US2193501051
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,88 19,22 15,63 13,12 12,59
    Nettogewinn (Mrd) 3,85 2,85 1,74 0,59 0,65
    Gewinn/Aktie 3,96 2,59 1,87 0,59 0,69
    Dividende/Aktie 1,23 1,17 1,12 1,12 1,12
    Rendite (%) 0,89 0,84 1,28 2,36 3,68
    KGV 32,11 42,34 46,82 80,54 44,13
    KUV 5,40 6,26 4,80 3,10 2,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Corning Inc. ist weltweit führend in der Spezialglas- und Keramikindustrie. Aufbauend auf mehr als 150 Jahren Materialwissenschaft und Prozessentwicklung stellt das Unternehmen Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Corning ist in den fünf berichtspflichtigen Segmenten Display Technologies, Optical Communications, Environmental Technologies, Specialty Materials und Life Sciences tätig und stellt Produkte in mehr als 120 Werken in 15 Ländern her.

    Offizielle Webseite: https://www.corning.com

    Aktionärsverteilung