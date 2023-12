Unternehmensprofil

Die Corning Inc. ist weltweit führend in der Spezialglas- und Keramikindustrie. Aufbauend auf mehr als 150 Jahren Materialwissenschaft und Prozessentwicklung stellt das Unternehmen Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Corning ist in den fünf berichtspflichtigen Segmenten Display Technologies, Optical Communications, Environmental Technologies, Specialty Materials und Life Sciences tätig und stellt Produkte in mehr als 120 Werken in 15 Ländern her.

Offizielle Webseite: www.corning.com