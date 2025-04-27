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CureVac

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WKN A2P71U
ISIN NL0015436031
Börse -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - 62.788.400,00 544.097.000,00 53.758.000,00 67.420.000,00
    Nettogewinn () - -122.128.000,00 162.186.000,00 -260.167.000,00 -249.029.000,00
    Gewinn/Aktie - -0,54 0,72 -1,18 -1,32
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 10,34 13,11 1,33 15,87 16,02

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    CureVac B.V. ist ein global ausgerichtetes biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt. Damit sollen Therapien möglich werden, die den Körper in die Lage versetzen, selbst Wirkstoffe zu produzieren. CureVac sieht sich als Pionier bei der Nutzung von mRNAs, die eine zentrale Rolle bei der Produktion von Proteinen in lebenden Zellen spielen. Sie ahmen die menschliche Biologie nach, um die gewünschten Proteine zu synthetisieren. Sie sollen Infektionen verhindern und Krankheiten behandelbar machen. Das aktuelle Produktportfolio umfasst klinische und präklinische Kandidaten für verschiedene Krankheitsindikationen in den Bereichen Onkologie, prophylaktische Impfstoffe und Proteintherapie. Außerdem treibt das Unternehmen ein mRNA-Impfstoffprogramm gegen das Coronavirus SARS- CoV-2 voran, für das im Juni 2020 eine klinische Phase-1-Studie initiiert wurde.

    Offizielle Webseite: https://www.curevac.com

    Aktionärsverteilung