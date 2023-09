Unternehmensprofil

CYBG Group ist eine führende mittelständische UK Retail- und KMU- Bank mit Aktivitäten in den Kernregionen Schottland, North East England, Nordwestengland, Yorkshire und Humber sowie ausgewählten nationalen Märkten. Durch die starken lokalen Community Marken Clydesdale Bank und Yorkshire Bank bietet die Gruppe eine breite Palette von Bankprodukten und Dienstleistungen an, einschließlich Hypotheken, Girokonten, Einlagen, Kassenkredite, Privatkredite, Working Capital Lösungen, Kontokorrentkredite, Kreditkarten und Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen. Clydesdale Bank ist auch eine von nur einer kleinen Anzahl von Banken in der Welt, die Banknoten ausgibt. CYBG war im Jahr 2015 durch eine Entflechtung entstanden, in Folge der Ankündigung der National Australia Bank Limited, den britischen Retail-Banking-Markt zu verlassen.

Offizielle Webseite: http://www.cybg.com